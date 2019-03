Chuvas no Interior do estado animam agricultores neste início de ano

A grande quantidade de chuva neste início de ano está animando agricultores do Ceará. Em Sobral, por exemplo, região norte do estado, a quantidade de chuva está 59,5% acima do normal para o período de dezembro a janeiro, meses que antecedem o período chuvoso. No Maciço de Baturité, as chuvas estão 87,2% acima da média.

O bom fluxo de águas nessas regiões levou os agricultores a adiantar o plantio. Alguns estão conseguindo plantar até quatro culturas no mesmo espaço: milho, feijão, fava e banana.

Apesar disso, os reservatórios do estado estão, na média, com apenas 10% da capacidade total. A falta de águas em alguns lugares é resultado da chuva que ainda não veio, principalmente, na região centro-sul do Ceará.