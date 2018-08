Cid, Camilo e Eunicio: painel mostra consolidação da aliança PDT, PT e MDB

O clima de entusiasmo, com música animando os militantes e simpatizantes, o MDB realiza, neste sábado,4, na ASBB, em Fortaleza, a convenção estadual que marca a reaproximação entre o presidente do Congresso Nacional, Eunício Oliveira (MDB), e o ex-governador Cid Gomes (PDT). Eunício concorre à reeleição, enquanto Cid disputa, pela primeira, o Senado. Entre ambos no painel, o governador Camilo Santana, candidato à reeleição.

Filiado ao PMDB desde a fundação da sigla, o ex-presidente do Senado, Mauro Benevides, compareceu a Convenção, destacou os 14 mandatos parlamentares, lembrou da sua proposta que unificou o salário mínimo no Brasil, destacou ações ao longo desse tempo no Congresso Nacional e enalteceu o papel de Eunício Oliveira.

A música mais tocada na convenção retrata a prestação de contas do mandato de Eunício e o desejo de, reeleito, manter o trabalho em prol do Ceará em Brasília. “Juntos pra fazer, pra continuar, Eunício 151 o Senador do Ceará”, destaca a música do emedebista.

