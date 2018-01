Cid defende um projeto nacional de desenvolvimento em artigo

Compartilhar no Facebook

Em artigo na revista Carta Capital, o ex-governador do Ceará e ex-ministro Cid Gomes sugere um projeto nacional de desenvolvimento que una quem produz com quem trabalha para devolver ao povo a esperança de um Brasil melhor. Ele fez a defesa do nome de Ciro Gomes para o Planalto.

Segundo Cid, o Brasil passa por um dos momentos mais graves de sua curta história democrática. Ele criticou os ataques aos direitos dos trabalhadores e aposentados, a venda de nossas riquezas a preço de banana para empresas estrangeiras e o criminoso despejo de recursos no poço sem fundo da dívida.

Cid diz que em março de 2015, denunciou que a corrupção e o achaque mandavam no poder central e que um golpe era tramado contra a democracia e o povo brasileiro, mas o governo brasileiro, sucumbiu à chantagem e viu meses depois sua derrocada por meio de um golpe.

Frisou que mais do que denunciar todos os crimes cometidos pelo governo central brasileiro, é hora de debater o futuro do Brasil. Ele pontuou que Ciro tem apresentado um projeto nacional de desenvolvimento que pretende mostrar ao povo brasileiro que existe saída para a crise econômica do País.