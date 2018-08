Cid dispara, mas metade dos eleitores é indiferente a segunda vaga de senador

O ex-governador Cid Gomes (PDT) aparece na pesquisa do Ibope com liderança disparada na corrida ao Senado Federal com 55% das intenções de votos. A pesquisa mostra, porém, que, na corrida pela segunda vaga de senador, metade dos eleitores não está nem aí. Em 2018, os eleitores irão eleger, em cada estado, dois senadores. No Ceará, 12 candidatos concorrem ao Senado.

Cid é o candidato do governador Camilo Santana que apoia, também, o presidente do Congresso Nacional, senador Eunício Oliveira (MDB). Eunício concorre a um novo mandato, mas não encontra apoio do candidato do PDT à Presidência da República, Ciro Gomes. O candidato do PROS, Luis Eduardo Girão, recebeu com entusiasmo os 9% das intenções de votos.

Com tantos eleitores indefinidos quanto a segunda vaga – 22% querem votar em branco ou anular o voto, enquanto 27% não souberam ou não quiseram responder – metade dos eleitores poderá anular o voto na escolha do segundo senador.

Encomendada pelo Sistema Verdes Mares, a pesquisa Ibope ouviu 1.204 eleitores entre os 13 e 15 de agosto e está registrada no Tribunal Regional Regional e Tribunal Superior Eleitoral (TSE). O índice de confiança é de 95%.

Disputa pelo Senado Federal

Candidatos Intenção de votos

Cid Gomes (PDT) 55%

Eunício Oliveira (MDB) 37%

Luiz Eduardo Girão (PROS) 9%

Pedro Ribeiro (PSL) 7%

Mayra Pinheiro (PSDB) 6%

Jamierson Rodrigues (PSOL) 4%

João Saraiva (REDE) 4%

Anna Karina (PSOL) 4%

Márcio Almeida (PSL) 3%

Alexandre Barroso (PCO) 3%

Geraldo Magela (PSTU) 3%

Robert Burns (PTC) 2%

Branco/nulo (1ª vaga) 15%

Branco/nulo (2ª vaga) 22%

Não sabe/não respondeu 27%