Cid no Senado: nem alinhamento automático, nem oposição sistemática ao novo governo

O senador eleito Cid Gomes (PDT) tem feito articulações com futuros colegas de Senado para discutir a união de partidos na adoção de uma linha de atuação sem radicalismo, com a filosofia de que não pode haver alinhamento automático, nem oposição sistemática ao novo governo. Essa linha moderada de um grupo de senadores estará em um manifesto a ser elaborado pelo bloco de senadores independentes.

Cid Gomes, segundo registra, nesta quinta-feira, o blog da jornalista Denise Rothenburg, no Jornal Correio Brasiliense, discute os termos do manifesto do grupo que, informalmente, vem sendo chamado de “Senado Independente”.

De acordo com a colunista, o documento servirá de base para o bloco com vistas a cargos da Mesa Diretora, comissões técnicas, além de nomes e perfis para a Presidência da Casa e deverá ser divulgado em janeiro.

Com declarações em tom moderado, Cid Gomes,segundo o blog de Denise Rothenburg, é objetivo:

Em respeito às urnas, e àdemocracia vinculada ao voto, é necessário que se dê um crédito de confiança aonovo governo”.

Sem posições extremadas, Cid adota o seguinte discurso:

Nemalinhamento automático, nem oposição sistemática ao novo governo”.



A moderação nas palavras e no discurso não significa, porém, deixar de lado um tom mais crítico ao Governo Bolsonaro. Ou seja, a vigilância será feita aos atos e ações do novo Governo e, nesse momento, Cid enxerga riscos de divergências internas que podem gerar desencontros no novo ciclo de poder.Divergências, por exemplo, no campo das privatizações.