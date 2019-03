Cid recomenda Câmaras Municipais a debaterem projeto da reforma da Previdência﻿

O senador Cid Gomes (PDT), ao participar, nesta sexta-feira (15), de debate sobre a reforma previdenciária na Assembleia Legislativa, recomendou aos vereadores dos 184 municípios do Ceará a seguirem o exemplo do Legislativo Estadual e discutir com a população os novos critérios para os trabalhadores se aposentarem.

Cid Gomes disse que é importante a multiplicação dos debates e defendeu que o PDT elabore uma cartilha para esmiuçar todos os pontos da reforma da previdência social. Criticou o comprometimento da grande mídia com a PEC da Previdência Social, daí, segundo ele, a relevância das Câmaras de Vereadores ampliarem as discussões para a sociedade assimilar o conteúdo e o impacto das novas regras previdenciárias.

Cid elogiou a iniciativa da Mesa Diretora da Assembleia Legislativa em abrir as discussões sobre a mais profunda reforma da Previdência Social no Brasil. Disse que, sob o comando do deputado estadual Sarto Nogueira (PDT), a Assembleia promoverá grandes debates sobre temas estaduais e nacionais que são de interesse da população.

O senador Cid Gomes afirmou, ainda, que o PDT estará presente em todos os eventos sobre a reforma previdenciária e destacou que o projeto gera preocupação porque tem grandes malefícios para os trabalhadores. Ele observou que a PEC 06, que trata da previdência social, é o primeiro passo para instituir novos critérios para a concessão de benefícios do INSS.

Cid antecipou, ainda, que irá integrar, como representante do PDT, a comissão especial do Senado Federal criada para acompanhar os debates sobre as mudanças na área previdenciária. Anunciou que a sua posição é clara: oposição a qualquer mudança que seja prejudicial aos trabalhadores.

O senador do PDT disse, também, que cobrará transparência total dos números da Previdência Social. “Assegurar transparência é a primeira etapa fundamental para não sermos enganados“, destacou Cid Gomes, que, ainda, observou: “Não permitiremos, sob hipótese nenhuma, que os direitos adquiridos, que estão explicitados na legislação, sejam alterados”.

Cid participou do debate na Assembleia Legislativa ao lado do ex-candidato do PDT à Presidência da República, Ciro Gomes, e do deputado federal Mauro Filho, entrevistado, nesta sexta-feira, no Jornal Alerta Geral (Rádio FM 104.3 – Expresso Grande Fortaleza + 26 emissoras no Interior do Estado).