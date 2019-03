Cidade despreparada: Fortaleza tem vias alagadas e transtornos em manhã de chuva

Fortaleza amanheceu com chuvas intensas nesta Quarta-feira de Cinzas ocasionando os mesmos transtornos de sempre nunca solucionados pela Prefeitura da Capital. Apesar da cidade praticamente vazia com a ida do fortalezense para o interior e praias no período do carnaval, os que permaneceram na cidade e tiveram que utilizar seus carros passaram por alguns perrengues.



O caso mais dramático ocorreu na Avenida Heráclito Graça onde uma picape ficou praticamente submersa. Transeuntes tentaram empurrar o veiculo para fora do alagamento, sem sucesso

Outra rua do Centro de Fortaleza que ficou alagada foi a Guilherme Rocha. No cruzamento das avenidas Pontes Vieira e Desembargador Moreira, os motoristas tiveram que reduzir a velocidade diante de uma lagoa que se formou no local.

Outro local que tradicionalmente vira uma piscina, a Avenida Pessoa Anta não decepcionou e manteve sua fama. Motoristas se arriscaram assim mesmo e alguns ficaram pelo meio do caminho no prego.

Na Avenida Beira-mar, trechos em obras ficaram alagados. Ma região Metropolitana a situação se repetiu. Relatos contam de precipitações intensas na Praia do Cumbuco e no conjunto São Miguel, onde ruas ficaram alagadas.