A cidade de Itapipoca recebe, neste sábado, sua primeira areninha. O governador Camilo Santana entrega o equipamento, às 17h, acompanhado da titular da Secretaria da Proteção Social, Justiça, Mulheres e Direitos Humanos, Socorro França.

Com área de 6.798,07 m², a areninha recebeu um investimento da ordem de R$ 1.739.146,53. Do total, cerca de R$ 1,2 milhão é oriundo de financiamento do Estado junto ao Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID), outros R$ 173 mil são dos cofres estaduais e o restante de contrapartida do Município.

A areninha é um espaço urbanizado com gramado sintético, bancos de reserva, alambrados, rede de proteção, vestiários, depósito para materiais esportivos, iluminação, rampa de acesso para cadeirantes, paisagismo e pavimentação. Os equipamentos têm capacidade de atendimento de 1.500 pessoas e devem estimular a prática da atividade física nos municípios.

Serviço

Inauguração da Areninha de Itapipoca

Data: 23/3 (sábado)

Horário: 17 horas

Local: Rua Marechal Hermes, Bairro Boa Vista

