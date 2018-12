Cidades da região Norte e Serra de Ibiapaba sofrem apagão nesta terça

Cidades da região Norte e Serra da Ibiapaba sofreram um apagão, no início da noite desta terça-feira (4). A falta de energia começou por volta das 18 horas e só retornou quase 50 minutos depois, segundo moradores locais. Foram afetadas as cidades de Sobral, Barroquinha, Acaraú, Viçosa do Ceará, Granja e Mucambo.

A Enel Distribuição Ceará divulgou nota ao público esclarecendo que houve um desligamento na subestação da Chesf ocasionando a cessão de fornecimento de energia em alguns municípios da região Norte. Na mesma nota afirma que o fornecimento foi totalmente normalizado por volta das 18h50 horas. A empresa não divulgou as causas do apagão, que serão verificadas junto a Chesf.