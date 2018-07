Cinco dias após inaugurado, túnel da Borges de Melo fica alagado

Uma das obras mais comemoradas pelo prefeito de Fortaleza, Roberto Claudio (PDT), e pelo governador Camilo Santana (PT) – o túnel da Avenida Borges de Melo, no Bairro de Fátima, não resistiu as chuvas que vem caindo em Fortaleza desde a noite dessa sexta-feira, 6, e ficou completamente alagado na madrugada deste sábado, 7. A expectativa é que o túnel seja liberado somente na segunda-feira, 9.

Inaugurado na última segunda-feira, 2, o túnel da Avenida Borges de Melo, com 300 metros de extensão e duas pistas com 10 metros de largura, era uma das obras previstas para ser entregues para a Copa do Mundo de 2014 – Fortaleza foi uma das cidades sedes do Mundial. As obras receberam investimentos de R$ 30 milhões e permitem que o Veículo Leve sobre Trilhos (VLT) Parangaba-Mucuripe atravesse a via sem cruzar com os veículos que trafegam pela nova passagem. Com as chuvas, a via foi bloqueada para o trânsito com desvios feitos pela Autarquia Municipal de Trânsito (AMC), o que tem causado transtornos aos motoristas.

“Aqui é um retrato da pressa com imperfeição”, protestou o administrador de empresas identificado pelo nome de Antônio Alves, que tentava, por volta das 8 horas, chegar ao Bairro da Aldeota e usava a avenida Borges de Melo. Outro que ficou indignado com o túnel recém-inaugurado alagado foi Pedro Santos, morador do Bairro de Fátima. “Imagina se fosse no período de chuvas fortes. Iríamos nadar para atravessar o túnel”, disse Pedro Santos.

Quem passou pelo túnel alagado acabou ficando pelo caminho como no caso do registro abaixo:

Fortaleza registra mais de 100 milímetros de chuva