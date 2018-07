Cinco linhas de ônibus têm mudança na rota em Fortaleza

De acordo com a Etufor a linha 069 – Lagoa/Papicu/Via Expressa vai seguir pelas proximidades do Hospital Albert Sabin, quando estiver fazendo o percurso entre os terminais da Lagoa e Papicu.

Outro itinerário com mudança é a linha 670 – Sítio São João/Centro, que deixa de circular pela a Avenida Visconde de Rio Branco e passa a circular pela Avenida Aguanambi no sentindo Messejana Centro.

Essas três mudanças começaram a funcionar neste sábado (14). Já as linhas 513 e 728 terão itinerário mudado neste sábado (21).

A linha 513 – Parangaba/UECE/Luciano Carneiro antes de chegar ao Terminal da Parangaba vai passar perto da Rodoviária de Fortaleza, no Bairro de Fátima e também próximo ao Hospitral Albert Sabin.

A linha 728 – José Walter/Centro do sistema complementar (vans e microônibus) passa será prolongada, além de atender os moradores da Cidade Jardim I, vai abranger a Avenida D, passando pela Avenida J, Avenida G (entra no Conjunto Novo) e sai do Conjunto pela Avenida H.