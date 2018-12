Cinco pessoas são baleadas em bar no bairro Barroso II

Posted on

Cinco pessoas foram alvejadas enquanto estavam na calçada de um bar no bairro Barroso II, na madrugada desta sexta-feira (14), por volta das 2 horas da manhã, em Fortaleza.

Segundo a Polícia Militar, o grupo estaria bebendo na calçada do local no momento em que dois homens passaram em uma motocicleta e abriram fogo contra as vítimas, acertando quatro homens e uma mulher.

Ainda segundo a polícia, o alvo dos atiradores seria Leonardo Lima de Sousa, 21 anos, que também foi atingido pelos disparos,socorrido por uma ambulância do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência(Samu), e levado para o Instituto Doutor José Frota, no Centro.