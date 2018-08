Cinturão das Águas recebe R$ 14,8 milhões da União

O Ministério da Integração Nacional autorizou a liberação de mais R$ 14,8 milhões nesta semana para as obras do Trecho 1 do Cinturão das Águas do Ceará (CAC). O empreendimento levará água à região metropolitana de Fortaleza e do Cariri do estado, garantindo o abastecimento de 4,5 milhões de habitantes.

O Cinturão das Águas compreende um canal com 145 quilômetros de extensão e está dividido em cinco etapas. A captação da água do Rio São Francisco será feita a partir da barragem Jati, do Eixo Norte Projeto de Integração. A previsão é de que o ‘Velho Chico’ beneficie o Ceará em setembro deste ano.

Para que a oferta hídrica seja garantida, a água será conduzida até o Castanhão – maior açude do estado -, que já é o principal responsável pelo abastecimento da capital cearense e região metropolitana.

Abastecimento de água

Mais de um milhão de pessoas em 33 cidades de Pernambuco e da Paraíba já recebem as águas do Rio São Francisco em suas residências, desde a inauguração do Eixo Leste, em março do ano passado.

O Eixo Norte está com 96% das obras finalizadas. Hoje, a etapa 1N possui 1.800 trabalhadores atuando em frentes de serviço com turnos 24 horas. Já os trechos 2N e 3N registram mais de 98% de avanço físico.

Quando os dois eixos do empreendimento estiverem totalmente finalizados, as águas do Velho Chico vão garantir a segurança hídrica de 12 milhões de pessoas em 390 municípios de Pernambuco, Ceará, Paraíba e Rio Grande do Norte.

Com Ministério da Integração Nacional