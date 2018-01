Circo Porto Rico inicia temporada no RioMar Kennedy

Números de malabarismo, globo da morte, acrobacias, palhaços e várias atrações fazem parte das apresentações de um dos maiores circos do Brasil. O Circo Porto Rico está em temporada no RioMar Kennedy e recebe o público até o dia 28 de fevereiro, de terça a sexta, às 20h30, e aos sábados, domingos e feriados, em duas sessões, às 18h e 20h30. O Circo Porto Rico segue a tradição do picadeiro e os espetáculos tem duração de 1h45, recebendo até 1.500 pessoas na grande arena montada no Estacionamento Externo do shopping.

A trupe vem atraindo a plateia por onde passa com destaque para as apresentações do Globo da Morte com cinco motoqueiros fazendo manobras radicais no espaço, as acrobacias aéreas do Homem Pássaro e do Homem Aranha, o mastro chinês, o Michael Jackson Maluco e a irreverência dos palhaços Palito e Belisco.

Sobre o Porto Rico

De origem gaúcha, o Circo Porto Rico mantém tradição há 16 anos passando a arte do picadeiro para terceira geração da família Porto. Por ano, são realizados mais de 350 espetáculos e cerca de 60 shows por temporada. O circo já passou por São Paulo (SP), Teresina (PI), João Pessoa (PB), Maceió (AL), Recife (PE), Aracaju (SE) e vários países da América do Sul. Em reconhecimento à tradição circense, o Porto Rico foi premiado com o troféu Picadeiro do Ministério da Cultura e troféus Piolim e Arte Circense concedido pelo Governo do Estado de São Paulo.

Serviço

Circo Porto Rico

Período da temporada: até 28 de fevereiro

Sessões: terça a sexta, às 20h30, e aos sábados, domingos e feriados, em duas sessões, 18h e 20h30

Local: Estacionamento Externo – RioMar Kennedy (Av. Sargento Hermínio Sampaio, 3100 – Presidente Kennedy)

Tempo de espetáculo: 1h45

Classificação: livre

Ingressos:

Cadeira lateral: R$ 15 (criança) e R$ 20 (adulto)

Cadeira central: R$ 20 (criança) e R$ 25 (adulto)

*Crianças até 02 anos e 11 meses não pagam

Com informação da A.I