Ciro declara guerra a reforma e convoca pressão aos deputados federais

A oposição já se articular na arena política para votação da reforma da Previdência e um dos basilares desta liderança está no Ceará. O ex-candidato Ciro Gomes declara guerra à reforma previdenciária e, dessa vez, de forma mais dura. Nas redes sociais, Ciro chama, inclusive, a participação do eleitorado nessa votação.

Pelo Instagram, Ciro Gomes usou termos fortes. Disse que é uma reforma ruim, que o governo está apresentando uma proposta que prejudica os trabalhadores, cheias de falhas. Na postagem, diz que “está na hora de cada um de nós procurar o deputado federal em quem votou e pedir o voto contrário a reforma“.

No Bate Papo Político desta quarta-feira (13), no Jornal Alerta Geral (Rádio FM 104.3 – Expresso Grande Fortaleza + 26 emissoras no Interior) , os jornalistas Luzenor de Oliveira e Beto Almeida falaram da “disposição de ir à guerra” demonstrada por Ciro. “Em outras palavras, ele quer uma pressão mais afiada nos deputados federais que votarão“, comenta Beto Almeida.

O jornalista Luzenor de Oliveira ressalta, ainda, que a pressão proposta por Ciro foi a “mesma pressão que funcionou no ano passado“, quando o então presidente Michel Temer encaminhou a proposta ao Congresso Nacional. Além dessa declaração, Ciro destaca que, pelo menos, 200 deputados ainda podem ‘comercializar’ seus votos.

Se a oposição não trabalhar junto, o governo tende a conseguir esses votos.