Ciro deve buscar redes sociais e palanques estaduais para suprir pouco tempo na TV

Isolado politicamente, o candidato a presidente pelo PDT, Ciro Gomes, busca uma estratégia eleitoral para tentar superar cenário desfavorável e o pouco tempo em rádio e TV na propaganda eleitoral gratuita.

A ideia é aumentar presença nas redes sociais, com vídeos e debates, e ampliar sua agenda de viagens a estados onde possui aliados fortes. Apesar da decisão oficial do PSB de ficar neutro na disputa, Ciro deve contar com o apoio de socialistas em alguns estados, como no Distrito Federal, Espírito Santo e São Paulo, que podem abrir seus palanques regionais para ele.

Ciro tem apenas 33 segundos a cada bloco fixo de 12 minutos e 30 segundos na TV e uma inserção de 30 segundos a cada dia, no Rádio. O discurso que está sendo preparado pelo pedetista não dispensará a rasteira levada pelo Partido dos Trabalhadores que jogou água nas negociações que mantinha com o PSB. Com sangue nos olhos, Ciro promete bater forte no petismo.

Para compor a chapa com Ciro, o PDT cogita colocar como candidata a vice uma mulher, que pode ser a senadora Kátia Abreu ou Juliana Brizola, neta de Leonel Brizola, ícone do partido. A decisão sai até domingo.