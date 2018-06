Ciro diz que vai expropriar campos de petróleo vendidos para estrangeiros

De acordo com o site BR18, do Estadão, o presidenciável Ciro Gomes (PDT) disse que vai expropriar todos os campos de petróleo vendidos no governo Michel Temer depois da revogação do sistema de partilha.

Ciro direcionou sua fala para o investidor estrangeiro: “estou anunciando e repetirei: todos os campos de petróleo brasileiros que foram vendidos no exterior após o golpe e após a revogação da Lei de Partilha serão expropriados — com a devida compensação”, disse. A afirmação foi dada em entrevista à revista America’s Quartely.

A lei revogou a obrigatoriedade da participação da Petrobras na exploração do petróleo da camada pré-sal.Pela lei anterior, de 2010, a Petrobras atuava como operadora única dos campos do pré-sal, com uma participação de pelo menos 30%. Além de ser a empresa responsável pela condução e execução, direta ou indireta, de todas as atividades de exploração, avaliação, desenvolvimento e produção.