Ciro fala do papel da nova oposição e renova críticas ao PT

O candidato derrotado à Presidência da República pelo PDT, Ciro Gomes, disse em entrevista a Globo News, nesta sexta-feira, que seu esforço de buscar alternativa de oposição ao Governo de Jair Bolsonaro, juntamente com a presidente da Rede Sustentabilidade, Marina Silva, tem o objetivo de oferecer ao Brasil, uma oposição com a característica democrática, que acredite no rito de democracia.

Ele renovou as críticas ao PT e disse que o partido faz terrorismo a cada eleição ao afirmar que se não vencer a democracia corre risco. “Até aqui a democracia está intocada. Como prega o terror tenta confundir o eleitorado. Nosso movimento será de trabalhar para manter a saúde da democracia contra qualquer avanço contrário. Colocaremos em primeiro lugar o interesse nacional e o interesse dos mais pobres, que são aqueles que mais pagam pela crise”, enfatizou.