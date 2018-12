Ciro faz um novo desabafo: “PT meteu fake news contra mim”

“O PT meteu dinheiro na campanha, meteu fake news na internet e não contra o Bolsonaro, mas contra mim. Fizeram o diabo’’. A frase é extraída de um texto que ganhou, nesta terça-feira, destaque no blog BR18, do Jornal O Estado de São Paulo, e foi publicada pelo ex-candidato do PDT, Ciro Gomes. O pedetista reafirma a indisposição de entrar com o PT em qualquer projeto de oposição ao Governo do presidente eleito Jair Bolsonaro.

De acordo com o blog BR18, ‘’Se o PT acusa Jair Bolsonaro de “fake news” nas eleições, Ciro Gomes acusa o PT da mesma prática contra ele no primeiro turno. Em uma live no Facebook, o ex-candidato do PDT à Presidência da República explicou que sempre lutou ao lado dos petistas, mas que não contem com ele enquanto essa cúpula do PT estiver no controle da sigla’’.

No contexto do desabafo, após destacar que ‘’o PT meteu dinheiro na campanha, meteu fake news na internet e não contra o Bolsonaro, mas contra mim. Fizeram o diabo’’, Ciro continuou e foi taxativo em direção ao PT que, segundo afirmou, ‘’chantageou o PCdoB para tirar a Manuela (D’Ávila), sacrificaram o Márcio Lacerda e a Marília Arraes para obter uma neutralidade do PSB. Para não me dar tempo para falar”.

Segundo, ainda, Ciro Gomes, o PT o escolheu como adversário. ‘’Me escolheram como adversário e depois que acham que sou obrigado, depois de 20 anos, a repetir. Entre o fascismo e a corrupção, que a cúpula do PT representa, optei por sair. Enquanto essa cúpula do PT estiver dando as cartas, não contem comigo”’, declarou.