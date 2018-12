Ciro Gomes faz críticas ao Partido dos Trabalhadores

Ex-candidato à presidência pelo PDT, Ciro Gomes, fez duras críticas ao Partido dos Trabalhadores (PT). O pedetista também descartou qualquer possibilidade de participar do futuro Governo de Jair Bolsonaro.

Ciro diz que o PT o “escolheu como adversário” e que, em 2019, não participará da oposição junto ao Partido dos Trabalhadores.

