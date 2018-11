Ciro Gomes receberá homenagem da Câmara dos Deputados

Ciro Gomes (PDT) será um dos agraciados com a Medalha do Mérito Legislativo da Câmara dos Deputados. A solenidade de entrega da honraria ocorrerá na quarta-feira, 21, às 10h30min, no Plenário Ulysses Guimarães. O nome dele foi uma indicação de André Figueiredo, líder do PDT.

O ex-ministro, ex-governador, ex-prefeito de Fortaleza, ex-deputado estadual e ex-deputado federal deverá, no entanto, ser representado pelo senador eleito, o irmão Cid Gomes (PDT).

“O Ciro tem uma trajetória de dedicação ao povo brasileiro e contribuiu em muitos momentos da vida política nacional para o desenvolvimento do nosso país. Essa indicação é uma forma de homenagear esses que se preocupam com o futuro do nosso povo e com a construção desse Brasil que a gente tanto sonha. E Ciro é peça chave nesse processo”, justifica André Figueiredo.

Com informações O Povo