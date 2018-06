Ciro preocupa mercado financeiro apesar de destacar compromisso com responsabilidade fiscal

A falta de alinhamento entre o pré-candidato do PDT à Presidência, Ciro Gomes, e o seu principal assessor na área econômica, Mauro Benevides Filho, na apresentação de propostas é um dos motivos de preocupação do mercado financeiro em relação ao presidenciável. Hoje o pedetista vai falar, pela primeira vez, ao setor durante encontro promovido pela empresa de investimentos XP. As diferenças de ideias na pré-campanha ficam claras em duas das mais polêmicas promessas feitas por Ciro até agora: cancelar os leilões do pré-sal feitos pelo governo do presidente Michel Temer e criar um teto para o pagamento da dívida pela União.

Ciro menciona as duas propostas como certas, enquanto Benevides diz que elas ainda estão sendo analisadas. O pedetista tem enfrentado resistência no mercado, apesar de destacar que o seu eventual governo terá compromisso com a responsabilidade fiscal e promoverá medidas defendidas pelo setor, como a reforma da Previdência.

Com informações O Globo