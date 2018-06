Ciro prevê união ‘improvável’ da esquerda, mas pede para que partidos foquem na superação da crise

O pré-candidato à Presidência da República pelo PDT, Ciro Gomes afirmou ser ‘improvável’ a união dos partidos de esquerda e, que apesar de lamentar a situação do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, o país precisa pensar em superar a crise. Ele disse ainda que não foi feito, ao menos por enquanto, um pacto de “não agressão” entre as legendas.

Ciro participa junto com outros presidenciáveis do evento Conexão Empresarial em Tiradentes, que reuniu candidatos à Presidência da República, ao Governo de Minas, além de outros postulantes a mandatos parlamentares e principais empresários mineiros.

Ciro disse que uma união de todas as candidaturas dos partidos de esquerda não é provável. Ele disse que não há pacto de “não agressão” entre os candidatos do campo, mas que o foco precisa ser na superação da crise.

– Eu tenho toda a paciência do mundo, compreendo o momento traumático que o PT está vivendo, sinto dor no coração por tudo que estou vendo acontecer com o Lula. Mas não é possível que a gente ponha no lugar outra coisa que não seja a preocupação com a sorte dessa grande nação de 207 milhões.

– O partido tem conversado com o Rodrigo, bastante – afirmou o segundo pré-candidato entrevistado em evento do Lide na tarde desta sexta-feira. O primeiro foi Alvaro Dias.

Sobre apoios futuros para quando começar a campanha, ele disse que o partido tem conversado muito com o pré-candidato do DEM, Rodrigo Maia, embora diga que ainda há muita especulação sobre as alianças.

Mas explicou que nas discussões de palanques “tudo ainda é especulação e no meio da especulação tem intriga e fofoca”.

– Hoje o Democratas tem um candidato a presidente que é ninguém menos que o presidente da Câmara, um velho amigo, filho de um querido amigo, o César Maia. Não seria delicado por mim, que estou me preparando para governar o pais, que eu atropelasse um partido que tem seu próprio candidato.

Ciro esteve acompanhado durante o evento do ex-prefeito de Belo Horizonte Márcio Lacerda (PSB), pré-candidato ao governo de Minas. Ele teve seu nome cotado para ocupar a vice de chapa do pedetista, mas negou a possibilidade.

– É uma hipótese remota e incerta – afirmou Lacerda.

Com informações O Globo