Ciro promete gasolina a R$ 3 e nova política industrial para o Brasil

O pré-candidato à Presidência Ciro Gomes (PDT) disse que o Brasil precisa de um novo projeto industrial envolvendo o setor estatal e o privado para se desenvolver. Afirmou que uma de suas prioridades é reindustrializar o país. As decisões erradas, segundo ele, atualmente são tomadas para manter os interesses de uma “minoria agressivamente e organizada”.

Ciro afirmou que é preciso substituir o preço especulativo do estrangeiro do barril de petróleo por um nacional e razoável. Segundo ele, na prática o litro de gasolina custaria entre R$ 2,80 e R$ 3. Ele disse que não se pode fazer repasse em caso de aumento de preço no mercado internacional porque a Petrobras tem o objetivo de proteger o país dos ciclos de especulação do preço do petróleo que “são eternos”.

Ciro também criticou o tabelamento do preço dos fretes. Ele disse que isso é uma excrescência que “nunca se conseguiu praticar em nenhum lugar do mundo”. O pré-candidato disse torcer para que Lula seja posto em liberdade o quanto antes, mas afirmou que “da cabeça de juiz, ninguém tem a menor ideia do que vem”.