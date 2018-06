Ciro X Lula: Acrísio defende liberdade para Camilo escolher palanque

O presidente do Diretório do PT em Fortaleza, vereador Acrísio Sena, defendeu, nesta quarta-feira, 13, que o Governador Camilo Santana tenha liberdade para escolher o candidato a presidente da República que apoiará no Ceará. Camilo tem sido cobrado por dirigentes nacionais do PT para respaldar a pré-candidatura de Luiz Inácio Lula da Silva. Preso na Polícia Federal em Curitiba, Lula foi lançado pré-candidato, mas, pela Lei da Ficha Limpa, está inelegível.

Inviabilizada a candidatura de Lula, Camilo já definiu um caminho: apoiar o presidenciável do PDT, Ciro Gomes. Segundo Acrísio, Ciro e Lula estão no mesmo campo ideológico e não há razão para celeuma sobre a posição de Camilo na sucessão presidencial. . “Como querer exclusividade? O PT precisa compreender e absolver as realidades regionais”, cobrou Acrísio, ao mandar recado aos integrantes da cúpula nacional que insistem na pressão para Camilo Santana assumir apoio a pré-candidatura de Lula.

Segundo Acrísio, Ciro Gomes e Lula “não são duas candidaturas antagônicas, mas dois candidatos de centro-esquerda, que se contrapõem a política conservadora, neoliberal e autoritária dos apoiadores de Temer”. Acrísio lembrou ainda que Camilo lidera um amplo arco de aliança, é o principal quadro do PT e ganha destaque pela administração que vem realizando.

“O governador (Camilo Santana) está fazendo uma gestão exitosa e é o principal quadro do PT no Ceará. O Ceará tem um PIB três vezes superior ao do Brasil, reduziu a pobreza, tem a melhor educação do país e, contrariando a realidade dos demais estados, tem suas finanças saneadas, pagando salários e contratos rigorosamente em dia. Quem tem que se preocupar é o candidato da oposição, que terá que justificar o desmonte da União e o caos econômico e social depois do golpe”, expôs Acrísio Sena.

*Com informações da assessoria de comunicação do vereador Acrísio Sena (PT)