Cisternas normalizam o abastecimento d’água em 40 escolas de Caucaia

Com a conclusão das obras de cisternas em mais nove escolas, a rede local de ensino de Caucaia chega a 40 unidades com oferta regular de água independente do abastecimento de carros-pipa. Isso equivale a 21% do total de 189 escolas e anexos mantidos atualmente pela Secretaria Municipal de Educação (SME).

Os reservatórios são resultado do programa “Cisternas nas Escolas”, que em Caucaia nascem fruto da parceria entre a Prefeitura e a Organização Não Governamental (ONG) Esplar Centro de Pesquisa e Assessoria. A entidade trabalha com recursos do Ministério de Desenvolvimento Social (MDS), do Governo Federal.

Até o início da parceria com o Esplar, as escolas da região rural caucaiense sofriam com a falta d’água principalmente para a produção da merenda escolar e higiene das unidades. Com o Programa, não só o reservatório é viabilizado como também as calhas são construídas para a captação da água da chuva.

São feitos ainda caixa d’água e encanamento. Ou seja: o “Cisternas nas Escolas” deixa a água disponível nas torneiras. “O aprendizado dos alunos não pode ficar comprometido pelo fato de a escola não ter água. Seja com recursos próprios ou através de parcerias, a gente vai dar um jeito de solucionar esse tipo de problema sempre que ele aparecer. O acesso à água é um direito universal. E nós estamos lutando para garantir isso”, afirma o prefeito Naumi Amorim.

Nesta última fase da parceria da Prefeitura com a ONG Esplar, foram atendias as escolas da região da BR-222: Alice Moreira, em Sítios Novos; Plácido Monteiro Gondim, na Catuana; Maria Iracema do Nascimento, na Serra do Juá; e Maria Gomes Brasileiro, em São Pedro.

Escolas da BR-020 também foram beneficiadas pela construção de cisternas. São elas: Aluízio Pereira Lima, em Brasília; Francisco Nunes de Miranda, no Minguaú II; Lauriano Braz Xavier, nos Pinhões; Nely Sales Gadelha, no Bom Princípio; e José Pontes Filho, no Garrote.

