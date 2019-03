Clássico-Rei: clubes desembolsam R$40 mil para ter arbitragem de fora

Posted on

As diretorias de Ceará e Fortaleza chegaram ao acordo para o primeiro Clássico-rei do ano e a arbitragem para o embate entre os dois times da Série A, no Campeonato Cearense, marcado para o próximo dia 10 de março, não será cearense.

Os clubes irão dividir os custos, o que dará, aproximadamente, R$ 20 mil para cada.

O sorteio com os dois árbitros será realizado na sede da Federação Cearense de Futebol nesta quinta-feira (7). Os nomes dos profissionais para o sorteio ainda não foram enviados pela Confederação Brasileira de Futebol.

Já pelo Clássico-Rei válido pela Copa do Nordeste, no próximo dia 17 de março, o baiano Diego Pombo, da Federação Baiana, será o mandatário do apito.