Clássico-rei já tem data marcada e confronto inédito

Os mais ansiosos e apaixonados pelo Clássico-rei já podem relaxar. Em março, Ceará e Fortaleza se enfrentam em duas ocasiões – válidas pelo Campeonato Cearense e Nordestão. Para deixar os confrontos ainda mais emocionantes, as duas competições estarão, no período, em suas retas finais.

Lisca e Rogério Ceni têm um duelo particular entre si: Ceni com quatro clássicos – um empate e três derrotas; e Lisca à frente do Vozão em dois – obtendo um empate e uma derrota. Mesmo com essas marcas, será o primeiro confronto entre os dois comandantes, que são ídolos em seus clubes.

É importante a torcida ficar ligada! No Estadual, apenas os sócios do Fortaleza terão acesso gratuito a Arena Castelão. Na Copa do Nordeste o quadro se inverte: apenas os sócios do Ceará terão essa opção disponível.

O primeiro duelo acontece no dia 10 de março pelo Cearense, enquanto o vem no dia 17 do mesmo mês, pelo Nordestão. No primeiro confronto, o Tricolor será mandante, enquanto o Vovô mandará o segundo.