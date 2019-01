CNT divulga pesquisa sobre Perfil dos Caminhoneiros

Posted on

A Confederação Nacional do Transporte (CNT) divulga, nesta quarta-feira (16), às 11h, no seu site www.cnt.org.br e nas suas redes sociais, a Pesquisa CNT Perfil dos Caminhoneiros 2019, com informações gerais sobre o profissional e a sua atividade. Foram entrevistados 1.066 caminhoneiros (autônomos e empregados de frota), de 28 de agosto a 21 de setembro de 2018.

A Pesquisa apresenta informações como a idade média dos profissionais, renda de caminhoneiros autônomos e de frota, tempo de profissão, situação financeira e futuro da profissão.

Outros assuntos, tais como principais reivindicações, entraves da profissão e a greve dos caminhoneiros de 2018 também estão entre os temas pesquisados.

Com informações Ascom Confederação Nacional do Transporte