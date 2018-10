CNT/MDA: Primeira pesquisa do dia traz Bolsonaro com 56,8% contra 43,2% de Haddad

​A 142ª Pesquisa CNT/MDA indicam que Jair Bolsonaro (PSL) lidera a preferência dos votos para presidente da República, com 56,8% dos votos válidos, contra 43,2% de Fernando Haddad. Considerando-se os votos totais, Jair Bolsonaro aparece com 48,5% das citações, enquanto Fernando Haddad aparece com 37,0%, além de 10,3% que pretendem anular ou votar em branco e 4,2% de indecisos.

Em relação aos níveis de rejeição para os candidatos, 51,2% dos entrevistados disseram que não votariam em Fernando Haddad de jeito nenhum. Para Jair Bolsonaro, esse índice é de 42,7%. A 142ª Pesquisa CNT/MDA, divulgada pela Confederação Nacional do Transporte, neste sábado (27), traz as preferências dos entrevistados no segundo turno e o limite de voto nos candidatos. Mostra também os meios em que os entrevistados acompanharam o horário eleitoral e nos quais mais procuraram ou receberam informações sobre as eleições e os candidatos.

A pesquisa foi realizada entre os dias 26 e 27 de outubro de 2018. Foram ouvidas 2.002 pessoas, em 137 municípios de 25 Unidades Federativas, das cinco regiões do país. A margem de erro é de 2,2 pontos percentuais com 95% de nível de confiança. A pesquisa está registrada no TSE (Tribunal Superior Eleitoral) sob o número BR-06933/2018.

ELEIÇÃO PRESIDENCIAL 2018 – 2º TURNO

Intenção de voto (ESPONTÂNEA)

Jair Bolsonaro: 46,2%

Fernando Haddad: 34,3%

Outros: 0,1%

Branco/Nulo: 10,8%

Indecisos: 8,6%

Intenção de voto (ESTIMULADA) – VOTOS TOTAIS

Jair Bolsonaro: 48,5%

Fernando Haddad: 37,0%

Branco/Nulo: 10,3%

Indecisos: 4,2%

Intenção de voto (ESTIMULADA) – VOTOS VÁLIDOS

Jair Bolsonaro: 56,8%

Fernando Haddad: 43,2%

A definição de voto é definitiva para: 91,3% dos eleitores de Jair Bolsonaro e para 91,4% de Fernando Haddad.

​LIMITE DE VOTO – PRESIDÊNCIA DA REPÚBLICA

FERNANDO HADDAD: é o único em quem votaria 32,2%; é um candidato em quem poderia votar 14,3%; não votaria nele de jeito nenhum 51,2%; não o conhece/não sabe quem é/nunca ouviu falar 1,0%.

JAIR BOLSONARO: é o único em quem votaria 41,4%; é um candidato em quem poderia votar 14,0%; não votaria nele de jeito nenhum 42,7%; não o conhece/não sabe quem é/nunca ouviu falar 0,7%.

HORÁRIO ELEITORAL GRATUITO

Os meios em que os eleitores viram ou ouviram a propaganda eleitoral para presidente foram: televisão (83,2%), internet (50,8%), WhatsApp (26,9%), rádio (25,3%).

Os meios em que os entrevistados mais receberam ou procuraram informações sobre a eleição e os candidatos à Presidência foram: televisão (55,9%), internet (35,2%), WhatsApp (4,6%) e rádio (3,1%).

COM CNT