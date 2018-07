Colegiados discutem indicadores de saúde em Caucaia

A Secretaria Municipal de Saúde (SMS) de Caucaia promoveu, nessa segunda-feira, 16, uma reunião ampliada dos colegiados da Atenção Primária e Atenção Secundária. Em pauta: os indicadores de saúde numa análise epidemiológica de Caucaia.

“Por sua relevância, essa pauta precisa ser analisada e debatida de forma massiva. Os indicadores são orientadores para remodelagem e redefinição de políticas, além de embasar planos de enfrentamento a esses agravos”, destacou o secretário de Saúde Moacir Soares.

Participaram do encontro gestores do órgão, representantes das Unidades Básicas de Saúde, do Hospital Municipal Abelardo Gadelha da Rocha, da Maternidade Santa Terezinha, das Unidades de Pronto Atendimento e demais equipamentos da rede.

Em amplo debate, eles discutiram as principais doenças e agravos de notificação compulsória verificadas e as principais causas de óbito no município. São elas: doenças do aparelho circulatório, causas externas, neoplasias, e doenças dos aparelhos respiratório e digestivo.

Em 2018, de janeiro até o momento, foram registrados 877 óbitos em Caucaia. No ano anterior inteiro foram 2.126. “O nosso objetivo é gerar informação para a tomada de decisões”, justifica o coordenador de Vigilância em Saúde da SMS, Adriano de Souza.

Com informações da Prefeitura de Caucaia