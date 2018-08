Colégio 7 de Setembro inicia as atividades do Eleitor do Futuro

A presidente do Tribunal Regional Eleitoral do Ceará, desembargadora Maria Nailde Pinheiro Nogueira, e o diretor da Escola Judiciária Eleitoral, juiz Roberto Viana Diniz, acompanharam na manhã desta sexta-feira, 3/8, na sede do Colégio 7 de Setembro, o lançamento das atividades do Programa Eleitor do Futuro, previstas para a instituição.

Na ocasião, o professor Ednilton Gomes de Soárez comandou a apresentação dos projetos de educação política a serem desenvolvidos nas disciplinas de Ciências, História, Língua Portuguesa/Redação, Matemática e Inglês, com a participação de 17 professores e 1.156 estudantes do Ensino Fundamental II (8º e 9º anos) e do Ensino Médio (1º e 2º anos).

A desembargadora Maria Nailde Pinheiro Nogueira ficou encantada com o engajamento da escola na preparação dos temas e com as propostas de trabalho que serão desenvolvidas. “Este é um momento ímpar para nós, porque o Colégio 7 de Setembro, que conta com 83 anos de existência, abre as portas para que a Justiça Eleitoral converse com seus alunos. É a primeira instituição de ensino da rede privada que adere ao Eleitor do Futuro”, afirmou a desembargadora.

Programação didática

Em ciências, por exemplo, serão pesquisadas as propostas dos candidatos para as questões ambientais, já em matemática os professores explicarão os métodos aplicados às eleições majoritária e proporcional. Produção textual e debates entrarão em pauta na disciplina de português.

As atividade são parte integrante do Programa Eleitor do Futuro, instituído pela Resolução TRE-CE nº 316/2007, com o objetivo de ampliar o contingente dos eleitores de 16 e 17 anos no Estado; formar e informar os jovens acerca da importância, da finalidade e das consequências do exercício do voto, como processo de tomada de decisão; e estimular o envolvimento dos jovens nas diferentes esferas de organização social, incentivando-os a participar dos organismos escolares de representação.

O termo de cooperação, celebrado entre o TRE-CE e o Colégio 7 de Setembro, tem o objetivo de realizar ações do Programa voltadas a estudantes na faixa etária de 12 a 17 anos.

Jovens eleitores

Nas Eleições 2018, poderão comparecer às urnas 112.340 adolescentes de 16 e 17 anos, sendo 35.380 com 16 anos e 76.960 com 17 anos. Com esses números, o Ceará torna-se o terceiro estado com maior eleitorado de 16 e 17 anos, ficando atrás apenas de São Paulo (172.308) e de Minas Gerais (112.868), os dois mais populosos e com maior eleitorado do país. Minas Gerais supera nosso estado por apenas 528 eleitores. Destaque-se que o Ceará detém o oitavo eleitorado brasileiro em números totais, com 6.344.483 cidadãos.

ASCOM-TRE-CE