Coleta de lixo: Prefeitura de Caucaia decreta estado de emergência

A Prefeitura de Caucaia decretou estado de emergência nas áreas urbanas de Caucaia, afetadas pelo acúmulo de lixo. Com isso, a administração municipal poderá contratar, em caráter emergencial, os serviços de limpeza urbana. O Decreto nº 937/2018 consta no Diário Oficial do Município.

Segundo a prefeitura, a Secretaria Municipal de Patrimônio, Serviços Públicos e Transporte (SPSPTrans) coordenará a frente de serviços e está autorizada a tomar as providências necessárias para que a cidade seja limpa.

O decreto tem vigência de três meses, porém, pode ser prorrogado uma vez por igual período. A situação é causada por problemas contratuais entre a Prefeitura e a EcoCaucaia, empresa do Grupo Marquise, responsável também pelo serviço de coleta hospitalar desde 2016.