Coligação Avança Ceará homologa seus candidatos a deputado estadual e federal e o apoio a reeleição de Camilo

A Coligação Avança Ceará composta pelos partidos PATRIOTA- PPL- PRTB e PPS realizou neste sábado, 4, suas convenções para a homologação de seus candidatos a deputado estadual e federal no Pirata Bar, em Fortaleza.

O PATRIOTA terá chapa própria para deputado estadual com 56 candidatos, sendo 40 homens e 16 mulheres. Já para federal o partido se coligou com PPS- PRTB E PPL, com 18 candidatos.

O PPS terá 5 candidatos a deputado federal e 39 a estadual, mas segundo o tesoureiro do partido, Pedro Beal, esse número poderá mudar caso a Executiva decida ter mais nomes.

O PPL tem 15 candidatos a deputado estadual e 5 federais.

