Colisão entre duas motos deixa feridos e trânsito lento perto da Assembleia Legislativa

Dois homens ficaram feridos em uma colisão entre motos no cruzamento da Rua Francisco Holanda com Avenida Desembargador Moreira, próximo ao prédio da Assembleia Legislativa, no Bairro Dionísio Torres.

A colisão aconteceu por volta das 12:15 horas desta quinta-feira, 10, e o trânsito ficou lento nos dois sentidos da Avenida Desembargador Moreira. Algumas pessoas que passavam de carros e motociclistas pararam para ajudar as duas vítimas que ficaram estendidas no asfalto.

A ambulância do Samu foi acionada e as vítimas esperam atendimento. O barulho do impacto entre as duas motos pode ser ouvidos por pessoas que encontravam em prédios, clinicas e escritórios da área.