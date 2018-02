Com articulação de Eunício, Camilo e Roberto assinam convênio de R$ 1 bi para obras no CE

Um grande pacote de investimentos para o Ceará foi anunciado nesta sexta-feira (23), em solenidade no Palácio da Abolição. Ao todo, serão aportados para ações de Estado e prefeituras municipais a quantia de R$ 1.730.000.000,00, via Governo Federal. A obra que receberá a maior quantia de recursos será a Linha Leste do Metrô de Fortaleza, com R$ 673 milhões em contrapartida da União. Os benefícios estendem-se para moradia, sistemas de abastecimento de água, saneamento básico, urbanização, entre outros.

O projeto completo da Linha Leste do Metrô de Fortaleza liga o Centro da cidade ao bairro Papicu, seguindo até o Fórum Clóvis Beviláqua. O custo total é da ordem de R$ 2 bilhões. Contudo, com essa contrapartida do Governo Federal e o valor a ser investido pelo Estado no momento, o governador Camilo Santana informou que, no menor prazo possível, pretende dar início à construção da primeira etapa do percurso (Centro – Papicu). “Nós estamos fechando com o BNDES a renovação do empréstimo de R$ 1 bilhão e eles já autorizaram a gente a relicitar a obra. Pretendemos iniciar a construção em breve. É uma obra importante para a mobilidade de Fortaleza. Integrando com o VLT (Veículo Leve sobre Trilhos) que está sendo construído e a Linha Sul do Metrô, entregaremos a Fortaleza, quem sabe, o melhor sistema integrado metroviário das capitais brasileiras”, destacou Camilo Santana.

Fortaleza

A capital cearense será beneficiada ainda com outras obras, como a construção de sistemas de abastecimento de água e esgotamento sanitário, residenciais do programa Minha Casa, Minha Vida e a urbanização da avenida Beira Mar, cartão postal da cidade. O prefeito Roberto Cláudio detalhou a importância desta intervenção, que custará R$ 272 milhões. “A gente está chamando de ‘Beira Mar de todos’. É a praia mais democrática, é o polo que mais gera emprego e mais influencia a economia do turismo. O taxista, o garçom e a recepcionista do hotel dependem de um local organizado. Esse investimento servirá para isso, requalificar, modernizar e reestruturar a Beira Mar”. Fortaleza também vai ganhar o Polo Gastronômico da Varjota e a requalificação da Guarda Municipal, com compra de fardamento, material e câmeras de monitoramento.

Destaque nacional

Em meio à crise que assola o País, o Ceará vem se destacando entre as demais unidades federativas brasileiras como um Estado que tem mantido crescente a capacidade de investimento. Segundo o senador Eunício Oliveira, presidente do Congresso Nacional, esse fator foi preponderante para o aporte de mais de R$ 1,7 bilhão. “O Ceará tem na sua economia, talvez, um dos melhores índices de perspectiva de investimentos proporcional do Brasil. Esse Estado fez o dever de casa do ponto de vista fiscal e, por isso, hoje pode receber esses recursos”.

Habitação rural

Vários municípios cearenses serão contemplados com sistemas de abastecimento de água, saneamento básico e residenciais do Minha Casa, Minha Vida em todas as faixas. Além disso, o Ceará marcou a retomada do Programa Nacional de Habitação Rural, conforme declarou o ministro das Cidades, Alexandre Baldy. De acordo com ele, vão ser destinadas ao homem do campo 2.733 unidades habitacionais, que vão “atender famílias que residem em locais ermos, em casas de taipa, palafita, e que são extremamente necessitadas de investimento público para a melhoria da qualidade de vida”.

Esporte

A Caixa Econômica Federal é fundamental na política de financiamento habitacional no Brasil e vem se destacando também no apoio ao esporte nacional. O presidente da instituição, Gilberto Occhi, aproveitou a ocasião para anunciar que o banco vai apoiar o Centro de Formação Olímpica do Ceará. “É um grande espaço para desenvolver atletas, fazer trabalho social. Espero que possamos juntos, Governo do Ceará e Caixa Econômica Federal, desenvolver ali pessoas que, daqui alguns anos, possam estar disputando uma olimpíada”, pontuou Occhi.