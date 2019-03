Com as flexibilizações das relações trabalhistas, a contratação formal ficará cada vez mais difícil, diz Carlos Alberto Alencar

Se você não tem o hábito de comparar preços para verificar qual a opção mais barata, comece a rever a importância dessa prática. Segundo o economista e correspondente do Jornal Alerta Geral, Carlos Alberto Alencar, com a Reforma da previdência, não há expectativas para a diminuição dos índices de desemprego a curto prazo e com as flexibilizações das relações trabalhistas, a contratação formal será dificultada.

