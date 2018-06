Com baixo desempenho em pesquisas no Nordeste, Bolsonaro concentra viagens pela região

O deputado Jair Bolsonaro (PSL-RJ) iniciou, há pouco mais de um mês, viagens de sua pré-campanha à Presidência da República em cidades do Nordeste. Até o fim de junho, o parlamentar deve visitar seis dos nove estados da região. Não é coincidência.

Foi no Nordeste que Bolsonaro teve seu pior desempenho em todos os cenários da última pesquisa Datafolha, divulgada na semana passada. Na região, o deputado teve também seu maior índice de rejeição: 41% dos nordestinos entrevistados pelo instituto disseram que não votariam nele “de jeito nenhum”.

No Nordeste, o deputado federal tem que enfrentar sombra do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, que está preso desde abril, mas segue como pré-candidato do PT ao Palácio do Planalto. Reduto historicamente lulista, a região conferiu os resultados mais favoráveis ao petista na pesquisa.

A margem de erro do estudo, que ouviu 2.824 eleitores de 174 municípios do país nos dias 6 e 7 desse mês, é de dois pontos percentuais, para mais ou para menos.

Números do Tribunal Superior Eleitoral (TSE) revelam a importância da região. Com 26,5% dos 146,6 milhões de eleitores brasileiros, trata-se da segunda maior em número de eleitores, segundo os dados mais recentes disponíveis, de abril. Já o Sudeste concentra 43,6% do eleitorado nacional.

Segundo aliados de Bolsonaro ouvidos pela reportagem, a investida do presidenciável no Nordeste neste momento da pré-campanha se deve tanto à necessidade de promover seu nome na região quanto ao período de festas juninas.

Como tem feito nos últimos anos e intensificado desde o ano passado, Bolsonaro aproveitou as viagens já realizadas a Natal, Salvador, Aracaju e São Luís para demonstrar sua popularidade ao ser recebido por pequenas multidões nos aeroportos das capitais. Fotos e vídeos com as imagens logo se espalham pelas redes sociais.

As viagens de Bolsonaro

Maio

17 – Natal (RN)

24 – Salvador (BA)

Junho

7 – Aracaju (SE)

14 – São Luís (MA)

21 e 22 – Campina Grande e Patos (PB)

28 e 29 – Fortaleza (CE)

Com viagens já agendadas à Paraíba, onde participará do “Maior São João do Mundo”, em Campina Grande, e ao Ceará, ele também deve ir em julho, provavelmente após a Copa do Mundo, a Pernambuco e Alagoas. Único nordestino ausente na lista, o Piauí já foi visitado por ele no ano passado.

Nesse período, Bolsonaro abriu duas exceções à jornada nordestina, para participar de atos religiosos na mesma semana. No dia 29 do mês passado, foi a Belo Horizonte para prestigiar um culto na Igreja Batista Getsêmani. Dois dias depois, esteve em São Paulo por conta da Marcha para Jesus.

Com informações Uol Notícias