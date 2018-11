Com bom 2º tempo de Juninho, Ceará consegue empate fora de casa

Com Maracanã em péssimas condições por conta da chuva e começando com alguns jogadores considerados titulares no banco, o Ceará conseguiu um empate fora de casa contra o então 13º colocado na tabela e saltou duas posições. O Vozão, com o pontinho fora de casa, é o 14º na tabela do Brasileirão.

No primeiro tempo, o alvinegro encontrou dificuldades, mas o Fluminense levou poucos riscos à meta do goleiro Éverson. Já na segunda etapa do confronto, o meia Juninho ganhou destaque e conseguiu boas finalizações, principalmente em bolas paradas quando quase marcou em duas oportunidades.

Na metade do período, o artilheiro do alvinegro na temporada, Arthur, entrou em campo e conseguiu dar trabalho ao Fluminense. Retendo a bola no ataque, achou algumas boas jogadas ao lado do atacante Éder Luís, que entrou no lugar de Leandro Carvalho no fim da segunda etapa.

Faltando três rodadas para o fim do campeonato, o Vozão volta, agora, à Fortaleza, onde enfrenta o Paraná (lanterna da competição) nesta quinta-feira, 23, na luta contra o rebaixamento. Mesmo com time desgastado pelo fim da temporada, os três pontos podem distanciar ainda mais o alvinegro de oponentes diretos na competição.

O América-MG, primeiro time do Z-4, joga amanhã fora de casa contra o líder Palmeiras, e o próximo clube da zona, Chapecoense (18ª) tem confronto direto com o Sport (16ª) também na quinta-feira, 23. Com a combinação de resultados quem também pode se aproximar do Vozão é o Vitória (19ª), que joga contra o Cruzeiro, amanhã, fora de casa.