Com deslizamento de terras, CE 253, entre Guaramiranga e Caridade, no Maciço do Baturité, tem trecho interditado

Moradores de Municípios das Regiões do Maciço do Baturité e dos Sertões de Canindé, que costumam usar a estrada CE 253, entre Guaramiranga e Caridade, mudaram a rotina a partir desta segunda-feira (1º) com a interdição do trecho da rodovia. As fortes chuvas provocaram o deslizamento de barreiras na localidade da Ladeira da Pendenga.

A CE 253 é uma das alternativas para quem mora em cidades da RMF, possui imóveis e sítios em cidades mais altas do Maciço do Baturité e costuma utilizá-la após pegar, na saída do Anel Viário, a BR 020. A interdição gera prejuízos na mobilidade de moradores e na área comercial. A preocupação se estende, também, a área de saúde com as dificuldades para o transporte de pacientes.

Técnicos do Departamento Estadual de Rodovias (DER) estiveram no local e começam a trabalhar para recuperar o movimento normal na rodovia.

Veja o vídeo da CE 253 na integra: