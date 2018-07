Com dificuldade de firmar alianças, Bolsonaro deve anunciar general como vice nesta quarta

Pré-candidato do PSL à Presidência da República, o deputado federal Jair Bolsonaro tem encontrado dificuldades para firmar alianças em prol de sua candidatura. Com o fim das negociações com o PR, o general da reserva Augusto Heleno Ribeiro Pereira (PRP) deve ser confirmado por Bolsonaro como seu vice nas eleições deste ano. Em visita ao município paulista de Registro, nessa terça-feira, 17, o político prometeu anunciar o militar como seu vice nesta quarta-feira, 18. A informação é do deputado federal Major Olímpio (PSL-SP), que acompanha Bolsonaro na viagem.

O general da reserva Augusto Pereira é o responsável pelo programa de governo de Bolsonaro na área de segurança pública. A convecção do PSL está marcada para o próximo domingo, dia 22, no Rio de Janeiro. Em entrevista ao GLOBO hoje, o general disse que está pronto para a função.

“O Bolsonaro prometeu que vai anunciar o vice amanhã e disse que será um general. Deve mesmo ser confirmado o General Heleno”, disse Major Olímpio, presidente do PSL em São Paulo.

Mesmo na reserva, Heleno ainda é uma liderança no Exército. Ele ficou mais conhecido do público em geral em 2004, após assumir o cargo de comandante das Forças de Paz da ONU no Haiti. De volta ao Brasil, trabalhou no Alto Comando do Exército, antes de ser nomeado comandante militar da Amazônia, em 2008, no governo Lula. Na época, entrou em choque com o governo petista por causa da demarcação da reserva indígena Raposa Serra do Sol.

Em 2014, já na reserva, criticou o ofício enviado pelo Ministro da Defesa, Celso Amorim, à Comissão Nacional da Verdade (CNV) reconhecendo que as Forças Armadas praticaram tortura. Para Heleno, as Forças Armadas não devem admitir e nem pedir desculpas por violações aos direitos humanos durante a ditadura militar.

Depois da recusa do senador Magno Malta (PR) em ser vice de Bolsonaro, as conversas com o PR foram encerradas diante das exigências do chefe da legenda, Valdemar Costa Neto, que queria que aliança se estendesse para a eleição proporcional no Rio e em São Paulo. A intenção de Costa Neto era que, com a coligação com o partido de Bolsonaro, o PR aumentasse sua bancada, elegendo um número maior de parlamentares.

“Isso está fora de cogitação. Em São Paulo, o (deputado federal) Eduardo Bolsonaro será um grande puxador de votos. Muitas pessoas votarão apenas na legenda por causa do (Jair) Bolsonaro. Não vamos abrir mão de eleger mais deputados do PSL com uma coligação com o PR”, justificou Major Olímpio.

Nessa terça-feira, Bolsonaro visitou municípios do Vale do Ribeira, onde foi criado em Eldorado Paulista. Pela manhã, o pré-candidato esteve em Miracatu, onde visitou um irmão, e depois em Registro se encontrou com uma irmã e participou de uma reunião comerciantes locais. À noite, o parlamentar se reunirá com produtores de banana na cidade de Sete Barras.

Com informações do Jornal O Globo