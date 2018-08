Com direito a sufoco no fim, Fortaleza vence Curitiba por 2 a 1 e se isola na liderança da Série B

O Fortaleza mostrou porque é o líder da Série B ao bater por 2 a 1 o Coritiba com facilidade, no Castelão, pela 19ª rodada da Série B do Brasileiro. O Leão dominou o jogo inteiro e fez os seus gols no segundo tempo, com Tinga e Marcinho, que fecharam o primeiro turno do campeonato com chave de ouro e festa no estádio em Fortaleza. Romércio ainda descontou para o Coritiba, mas com pouco efeito para o resultado.

Com o Castelão cheio, o Fortaleza mostrou os motivos pelos quais é o líder da Série B e foi para cima do Coritiba. O Leão não dava espaço nenhum para que os visitantes criassem jogadas, enquanto seu setor ofensivo desperdiçava grandes chances. A pior foi quando Éderson recebeu em velocidade dentro da área e bateu cruzado. A bola passou perto da trave esquerda de Wilson. Mesmo dono do jogo, o Fortaleza não conseguiu abrir o placar.

O Coritiba veio com mudança, na saída do meia Yan Sasse para a entrada do lateral-esquerdo William Matheus, mas não teve tempo de experimentar o novo modelo de jogo. Aos 9 minutos Tinga desviou a bola levantada na área, Wilson ainda defendeu, mas ela bateu na trave e ficou na área. O goleiro do Coritiba tentou tirar, mas Tinga completou. O Fortaleza seguia dominando o jogo e o segundo gol foi a demonstração da diferença entre as equipes. Marcinho recebeu no meio de campo e apenas com os dois zagueiros à sua volta. Ele tirou ambos da jogada, avançou e ainda tirou o goleiro Wilson para bater para as redes e determinar o jogo. Romércio ainda descontou para o Coritiba, mas não mudou o resultado do jogo

Como fica?

O Fortaleza confirma sua liderança com 37 pontos, três a mais que CSA, segundo colocado. Já o Coritiba afunda na tabela e vai para a oitava posição, com 28 pontos.

