Com edital ratificado, concurso da Polícia Federal abre inscrições nesta terça

Com o edital ratificado, o concurso da Polícia Federal (PF) começa nesta terça-feira, 19. A seleção conta com oportunidades de nível superior para candidatos de ambos os sexos. As principais mudanças estão no conteúdo programático das provas e nova data prevista para o curso de formação. O documento pode ser conferido no site do Cespe/UNB, banca organizadora do processo seletivo.

As inscrições estarão abertas às 10h desta terça pelo site do Centro Brasileiro de Pesquisa em Avaliação e Seleção e de Promoção de Eventos (Cebraspe). As taxas de participação custam de R$ 180 a R$ 250. O pagamento deverá ser efetuado até o dia 20 de julho, por meio da Guia de Recolhimento da União (GRU).

De acordo com o edital liberado na última sexta-feira, os candidatos de famílias de baixa renda poderão solicitar a isenção da taxa de inscrição das 10h do dia 19 de junho às 18h do dia 2 de julho. Para isso, é necessário estar inscrito no Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal (CadÚnico) e preencher uma declaração no site da banca organizadora do concurso da PF.

No momento da inscrição, será solicitado que todos os candidatos preencham um questionário de perfil socioeconômico. Além disso, o edital informa que só será permitida uma inscrição por cargo.

Para fazer a inscrição, o candidato deverá informar ainda o número do CPF e enviar, via upload, uma fotografia individual, tirada nos últimos seis meses anteriores à data de publicação do edital. Na imagem, a cabeça e os seus ombros deverão estar descobertos.

Saiba mais sobre o concurso da PF

O processo seletivo será composto por provas objetivas com 120 questões, prova discursiva, exame de aptidão física, prova oral (apenas para o cargo de delegado), prova prática de digitação (somente para a função de escrivão), avaliações médica e psicológica e avaliação de títulos (apenas para delegados e peritos).

As provas objetivas devem ser aplicadas no dia 19 de agosto, no turno da manhã. No dia 9 de agosto, serão liberados os locais e os horários das avaliações.

Com informações do Jornal Extra