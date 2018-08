Com gol aos 47, Fortaleza vira sobre Guarani em Campinas após estar perdendo de 2 a 0

O Fortaleza estragou uma tarde que se desenhava perfeita para o Guarani nesse sábado, no Brinco de Ouro. Quando os campeões de 1978 foram homenageados no intervalo, o Bugre ganhava por 2 a 0, e a festa da torcida estava completa. Mas faltou combinar com o líder da Série B do Brasileiro. Sob o comando de Marcinho e Gustagol, o Tricolor de Aço conquistou uma virada incrível, com o gol decisivo aos 47 minutos do segundo tempo, acabou com a euforia bugrina e aumentou a soberania na ponta da tabela. Os visitantes perdiam até os 40 minutos.

Com a terceira vitória consecutiva, o Fortaleza chegou aos 40 pontos e abriu seis de vantagem para o CSA, atual segundo colocado. Já o Guarani perdeu a chance de entrar no G-4. Se segurasse o resultado construído no primeiro tempo, o Bugre fecharia a primeira rodada do returno na terceira colocação. Agora, é apenas o oitavo, com 29 pontos, a dois do grupo de acesso.

Os times voltam a campo somente no próximo sábado. Em casa, o Fortaleza terá a chance de aumentar a série positiva contra o lanterna Boa Esporte, a partir das 16h30. O Guarani também terá pela frente um time da zona de rebaixamento. Um pouco mais tarde, às 19h, enfrenta o vice-lanterna Sampaio Corrêa, no Maranhão.

O Fortaleza provou no Brinco de Ouro que não lidera a Série B com folgas à toa. Quando precisou de alternativas, Rogério Ceni não relutou em acionar o banco de reservas. Primeiro, colocou Marcinho ainda no primeiro tempo. Papai durante a semana, ele só não começou como titular porque perdeu alguns treinos para acompanhar o nascimento da filha. Foi dele o gol da virada, em jogada iniciada por Wilson, outra aposta de Ceni. Por fim, Gustavo, o Gustagol, voltou a jogar depois de quase 40 dias lesionado e mostrou o oportunismo de sempre ao aproveitar sobra na área para empatar, aos 40 minutos. O camisa 9 do Fortaleza de novo foi algoz do Bugre. Na abertura da competição, marcou de falta no último lance para dar a vitória por 2 a 1 no Castelão.

O resultado manteve a invencibilidade de Rogério Ceni contra o Guarani, seja como goleiro ou treinador. As partes já se enfrentaram oficialmente 24 vezes – a maioria quando Ceni defendia a meta do São Paulo, agora 17 vitórias do atual comandante do Fortaleza, além de sete empates.

Com informações Globo Esporte