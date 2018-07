Com gol de Leandro Carvalho, Ceará vence Fluminense no PV

Em tarde pouco inspirada e num jogo de praticamente só um tempo de emoções, o Ceará venceu o Fluminense por 1 a 0 e deixou a lanterna do Campeonato Brasileiro. Com gol de Leandro Carvalho, o Alvinegro foi cirúrgico: fez só o suficiente e praticamente não deu chances ao Tricolor.

O Ceará começou a partida recuado, tentando observar o comportamento do Fluminense, mas logo viu que tinha espaços e foi ao ataque. Os donos da casa criaram as principais chances do primeiro tempo, apesar de o Tricolor tentar pressionar. Antes mesmo do gol de Leandro Carvalho, Juninho Quixadá já tinha criado boas chances pela esquerda – parecia questão de tempo para o placar ser aberto. Os visitantes não conseguiam trocar muitos passes no campo de ataque, só perto do meio de campo, e não criavam jogadas de perigo.

Se o primeiro já tinha sido ruim… O Fluminense não conseguiu jogar depois do intervalo. As alterações do técnico Marcelo Oliveira (saídas de Sornoza e Jadson para entradas de Luciano e Everaldo) não surtiram efeito. O Tricolor perdeu ainda mais o meio de campo sem um meia e um volante. Quem entrou, para piorar, também não foi bem. As tentativas dos visitantes se resumiram a bolas erguidas na área do goleiro Éverton. E só. No fim, 1 a 0 para o Ceará.

Próximos jogos

O Ceará, na 17ª rodada do Campeonato Brasileiro, encara o Paraná fora de casa, no próximo domingo, às 16h. O Fluminense recebe o Bahia no Maracanã, no mesmo dia, mas 19h.

