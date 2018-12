Com investigação da PF e ação popular para afastá-lo do cargo, prefeito de Juazeiro, Arnon Bezerra, continua com café amargo

O prefeito de Juazeiro do Norte, Arnon Bezerra (PTB), continua com café amargo nesses dias de festas de final de ano após a Policia Federal (PF) e a Controladoria Geral da União (CGU) o colocarem na mira de investigações por má gestão de recursos públicos e possível uso da máquina administrativa da Prefeitura para favorecer a eleição do filho Pedro Bezerra a Câmara Federal.

Arnon enfrenta, também, uma ação popular movida por moradores da cidade que querem afastá-lo do cargo. A ação popular passa pela Câmara Municipal e pode, do ponto de vista da viabilidade, não gerar preocupação a Arnon que controla a maioria dos 21 vereadores.

O correspondente do Jornal Alerta Geral na Região Metropolitana do Cariri, Solon Vieira, destacou, na manhã desta quinta-feira (27), o movimento popular que lançou o pedido de “Fora Arnon”.

O pedido de afastamento gera, porém, desgastes políticos e constantes explicações. A administração Arnon Bezerra entrou na mira da Policia Federal, deixando exposto o filho Pedro Bezerra que chegará à Câmara dos Deputados, como disse, nesta quinta-feira, 27, no Bate Papo Político, do Jornal Alerta Geral (FM 104.3 – Grande Fortaleza + 25 emissoras no Interior), o jornalista Beto Almeida, uma jovem promessa com discurso de renovação política já envelhecida.

