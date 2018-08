Com missão de julgar pedido de candidatura de Lula, Fachin toma posse no TSE

Relator dos processos da Operação Lava Jato no Supremo Tribunal Federal (STF), o ministro Edson Fachin tomou posse nesta quinta-feira, 16, como ministro titular do Tribunal Superior Eleitoral (TSE). Fachin já ocupava uma vaga de ministro substituto no tribunal eleitoral, mas com a saída do ministro Luiz Fux, cujo mandato de quatro anos se encerrou, Fachin foi alçado ao posto de titular. O TSE é composto por sete ministros titulares, três deles vindos do STF.

Como titular, Fachin vai participar do julgamento do registro da candidatura à Presidência da República do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), apresentada na quarta-feira, 15, pelo PT. Após ter sido condenado em segunda instância na Lava Jato, Lula estaria inelegível pelas regras da Lei da Ficha Limpa. Mas o PT tentará reverter o impedimento legal à candidatura por meio de recursos às diversas instâncias da Justiça.

Com informações do Portal Uol Notícias