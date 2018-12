Com ‘pé no chão’ e inteligência: Ceará e Fortaleza começam a se mostrar para 2019

Os dois clubes cearenses, agora, na elite do futebol brasileiro em 2019, embora embalados pelas recentes conquistas, vêm se preparando com muita inteligência e, principalmente, ‘pé no chão’ para evitar zebra no ano que vem.

Ceará e Fortaleza buscam equipes fortes e sem estrelismos. Os últimos nomes anunciados nas duas equipes mostram isso. Com a mesma base dos times campeão brasileiro, no caso do Fortaleza; e que evitou rebaixamento, caso do Ceará, as equipes investem em menos estrela e mais futebol.

Ceará

Após a confirmação do ‘Lisca Doido’ em Porangabussu em 2019, o Vozão já anunciou permanência de jogadores fundamentais da base que vinha jogando e, agora, mantem foco no setor de ataque. O atacante Andrigo, que atuou no clube no início da temporada, é uma boa opção.

Após saída de seu artilheiro, Arthur, o Vozão também anunciou nesta terça-feira, 11, a chegada, por empréstimo, do atacante de 20 anos do Corinthians, Matheus Matias. O jogador ficará no clube até dezembro de 2019.

Fortaleza

O campeão brasileiro da série B vem empolgado e espera montar um time competitivo para o ano que vem. O técnico Rogério Ceni já começa a mostrar sua cara que, parece, vai ficar na estrutura do Leão do Pici.

Além de renovar com jogadores da base campeã, como os volantes Felipe e Derley, e o atacante Éderson, o Leão agora tenta trazer um de seus destaques no início da temporada. O atacante Edinho jogou apenas 6 jogos pelo Atlético-MG e espera voltar ao Pici para defender o Tricolor em 2019.