Com racha no blocão, Ciro pode herdar aliados

As últimas horas tem sido de intensa movimentação nos bastidores da sucessão presidencial. Há expectativa sobre os desdobramentos das conversas entre os coordenadores da pré-campanha do presidenciável do PDT, Ciro Gomes, e representantes do SD, DEM, PSC, PP, PRB e PR. As seis siglas formam o chamado blocão de centro e começaram a avaliar a possibilidade de aderirem a uma mesma candidatura. Há, porém, divisões e alguns desses partidos poderão assumir apoio ao pré-candidato do PSDB, Geraldo Alckmin, ou presidenciável do PDT, Ciro Gomes.

As expectativas, nas próximas horas, se voltam, também, para o rumo do PSB – disputado palmo a palmo por Alckmin e Ciro. O ex-governador Cid Gomes cumpre, nesse momento, papel importante na movimentação para atrair aliados para o PDT. Ciro terá o nome oficializado candidato, nessa próxima sexta-feira, na convenção nacional do PDT.

A história e as caminhadas do blocão ganham destaque no Jornal O Globo, edição desta terça-feira. De acordo com a reportagem, formado há dois meses para discutir uma aliança conjunta nas eleições de outubro, o bloco de partidos capitaneado pelo presidente da Câmara, Rodrigo Maia (DEM-RJ), dá sinais de que pode estar perto do fim. O período de convenções se inicia na próxima sexta-feira, e o grupo — formado por DEM, PP, PRB e Solidariedade — está dividido. Enquanto o presidente nacional do PP, senador Ciro Nogueira (PI), e o presidente nacional do Solidariedade, deputado Paulinho da Força (SP), defendem o anúncio de uma posição conjunta ainda nesta semana, os caciques do DEM e do PRB desejam adiar a decisão por mais uma semana. A divergir circunstância entre os líderes está diretamente ligada às preferências políticas de cada partido.

A reportagem destaca, ainda, que,enquanto PP e Solidariedade flertam abertamente com o pré-candidato do PDT, Ciro Gomes, o PRB está mais próximo de Geraldo Alckmin (PSDB). O DEM, por sua vez, está dividido entre seguir Rodrigo Maia, que tem se aproximado de Ciro, ou aderir à vontade de grande parte dos dirigentes, que pregam uma parceria com Alckmin. Tentando empurrar o bloco para o colo do pedetista, os caciques de PP e Solidariedade desejam definir o futuro de suas siglas antes da convenção de Ciro, marcada para sexta-feira, em Brasília. Já o DEM e o PRB, angustiados com o desempenho ruim de Alckmin nas pesquisas, querem ganhar tempo para avaliar melhor os cenários e colocar ainda mais pressão nas negociações com o tucano.

Com o calendário das convenções a ser aberto nessa próxima sexta-feira, cresce a expectativa sobre a definição dos rumos a serem adotados pelo chamado blocão de centro. E, antes das convenções, o bloco terá um encontro amanhã e outro na quinta-feira pela manhã, quando Maia retornar de viagem ao exterior. O grupo ainda aguarda uma resposta do ex-deputado Valdemar da Costa Neto sobre os rumos do PR. Embora desfiliado do partido, é Valdemar quem controla a legenda. Segundo dirigentes do “blocão”, Valdemar deve participar de um jantar com os quatro partidos nesta quarta-feira.

Avaliações de bastidores sobre o destino de algumas dessas siglas podem beneficiar o presidenciável do PDT. O Solidariedade, por exemplo, na leitura feita pelo Jornal o Globo, acredita que Ciro Gomes tem mais chance de decolar nas pesquisas de intenção de voto do que Alckmin. Esse também é o pensamento de Nogueira, embora, no PP, a posição de seu presidente não seja unânime. O próprio Alckmin identificou a preferência do PP por Ciro Gomes e, na semana passada, fez um cerco a dirigentes do partido. Na ocasião, o tucano conversou com o presidente da legenda e com o deputado Ricardo Barros (PP-PR), ex-ministro da Saúde.

Segundo aliados, o senador rejeitou especulações sobre o PP indicar a senadora Ana Amélia (PP-RS) para vice de Alckmin. Os tucanos acenaram com a possibilidade, mas a senadora gaúcha não é do grupo do presidente da legenda. Apesar de bombardear Alckmin, o cacique do PP não quer perder a parceria com o

No DEM, o tom cauteloso é assumido pelo presidente ACM Neto. Há resistência a um apoio a Ciro Gomes, que não tem identidade com a legenda, que é aliada histórica do PSDB e sempre esteve na oposição ao PT e ao PDT. Deputados importantes no quadro partidário, como Mendonça Filho (PE) e Rodrigo Garcia (SP), fazem campanha por uma aliança com Alckmin.

No encontro realizado em São Paulo no último sábado, Ciro Gomes se comprometeu a elaborar um amplo documento com propostas. Até mesmo o presidente do PRB, Marcos Pereira, que apoia Alckmin nos bastidores, gostou da conversa.

Dirigentes do “blocão” disseram que Valdemar deu novos sinais nesta segunda-feira de que está com dificuldades de fechar uma aliança com o pré-candidato do PSL, Jair Bolsonaro. Segundo as conversas, Valdemar contou que tem problemas em alguns estados com Bolsonaro, como os palanques de Rio de Janeiro, São Paulo e Bahia. Com o início das convenções na sexta, é provável que, até quinta-feira, muitas definições sejam adotadas em relação ao blocão.