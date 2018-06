Com Raquel Dodge, Gorete Pereira participa de abertura de Conferência Nacional das Procuradoras da República

Deputada Gorete Pereira participa neste momento da abertura da primeira Conferência Nacional das Procuradoras da República. Além da procuradora-geral, Raquel Dodge, mulheres que chefiam o Ministério Público em outros países como França, Paraguai e Portugal também participam do evento, que debate os desafios e horizontes da carreira das mulheres no MPF.

Gorete, que é procuradora da Mulher na Câmara dos Deputados, foi convidada para o evento, que tem a ´participação da procuradora-geral de Paris, Catherine Champreunaut; das procuradoras-gerais de Portugal, Maria Joana Raposo Marques Vidal; e do Paraguai, Sandra Raquel Quiñonez Astigarra, da secretária-geral do Conselho Nacional do Ministério Público (CNMP), Adriana Zawada Melo; da secretária de Direitos Humanos e Defesa Coletiva do CNMP, Ivana Farina Navarrete Pena; da procuradora Federal dos Direitos do Cidadão, Deborah Duprat; e da coordenadora do Comitê Gestor de Gênero e Raça do MPF, Ela Wiecko.